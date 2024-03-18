Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gıda kıtlığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı Küba'da halk sokaklara döküldü

        Gıda kıtlığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı Küba'da halk sokaklara döküldü

        Küba'da halk, gıda kıtlığı ve elektrik kesintileri sebebiyle protesto gösterisi düzenledi. Santiago'da yüzlerce kişi "elektrik ve gıda" sloganıyla yürüdü

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küba'da "elektrik ve gıda" protestosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gıda kıtlığı ve elektrik kesintileriyle boğuşan Küba'da dün protesto gösterisi düzenlendi.

        Karayipler ülkesinin en kalabalık ikinci kenti Santiago'da yüzlerce kişi, "elektrik ve gıda" sloganıyla sokakları doldurdu.

        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı Haberi Görüntüle

        ABD merkezli haber ajansı AP'ye konuşan ve adı açıklanmayan bir protestocu, gösterilerin ardından kentte internetin kesildiğini öne sürdü.

        Devlete bağlı haber sitesi CubaDebate ise kolluk kuvvetlerinin "durumu kontrol altına almak" ve "şiddeti önlemek" için protestoların düzenlendiği yerlere gönderildiğini bildirdi.

        Protestolarda herhangi bir gözaltı işlemi uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor.

        Küba Komünist Partisi'nin Santiago yetkililerinden Beatriz Johnson, göstericilerin "saygılı" olduğunu ve hükümetin gıda kıtlığı ve elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarını "dikkatlice" dinlediğini söyledi.

        REKLAM

        BAŞBAKAN'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

        Küba Başbakanı Miguel Diaz-Canel, protestoların patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada "huzur ve barış atmosferinde" diyalog çağrısında bulundu.

        Elektrik ve gıda yüzünden "bazı kişilerin memnuniyetsizliğini dile getirdiğini" söyleyen Diaz-Canel, "halkın şikayetlerini dinleyeceklerini, diyalog kurmak istediklerini ve sorunları çözmek için yapılan çalışmaları barış ortamı içinde açıklamak istediklerini" belirtti.

        Küba Başbakanı, ABD'den gelen "teröristlerin" yeni ayaklanmaları kışkırtmaya çalıştığını iddia ederek "Devrim düşmanları, istikrarsızlaştırma amacıyla yaşananlardan yararlanacak" dedi.

        KÜBALI YETKİLİLER, ABD'YE TEPKİ GÖSTERDİ

        ABD'nin Havana büyükelçiliği, "Santiago ve diğer yerlerdeki" protestoları takip ettiğini açıkladı. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan açıklamada "Küba devletini, protestocuların insan haklarına saygı göstermeye ve Küba halkının meşru ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise büyükelçiliğin açıklamasına tepki gösterdi. Rodriguez, ülkenin ekonomide yaşandığı sıkıntıların sebebinin ABD ambargosu ve yaptırımları olduğunu söyledi.

        ELEKTRİK KESİNTİLERİ 18 SAATİ BULUYOR

        Birleşik Krallık merkezli Reuters'ın haberinde, Küba'nın Kovid-19 pandemisinden sonra ekonomide büyük sıkıntılar çekmeye başladığına dikkat çekildi. Gıda, yakıt ve ilaç kıtlığının ülkeyi vurduğu ve yaklaşık 400 bin kişinin ABD'ye göçtüğü belirtildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 18 saati aştığı yazıldı.

        AP'de Küba'nın, tarihindeki en kötü ekonomik ve enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

        Ülkede gıda kıtlığı ve elektrik kesintileri yüzünden 2021'de de halk sokaklara dökülmüştü. Bazı göstericilerin tutuklandığı protestolarda, ülkede geniş çaplı internet kesintisi uygulanmıştı.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #küba
        #protesto
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        "Annen duymasın"
        "Annen duymasın"
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün