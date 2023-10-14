Son kullanma tarihi ile Tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle de tüketicilerin yüzde 72'si gıda henüz yenebilecek durumdayken çöpe atıyor.

Bu gibi bilinçsiz tüketim gıda israfının çoğalmasına neden olurken çevre kirliliğini de olumsuz yönde etkiliyor. Yalnızca 10 kişiden üçü TETT tarihinin ne işe yaradığını biliyor. Peki SKT ve TETT arasındaki fark nedir?

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SON KULLANMA TARİHİ (SKT) NEDİR?

Ürün ambalajların üzerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken "Son kullanma tarihi" bir gıdanın sağlıklı ve kaliteli bir şekilde en son ne zaman kullanılabileceğini açıklar. Bazen satın alınan ürün ile üzerinde gösterilen "Son kullanma tarihi" besinin içeriğinden dolayı aynı tarihle uyuşmaya bilir. Bu gibi durumlarda SKT geçmiş gıdaların üzerinde yer alan tarihten sonra tüketilmemesi ve satın alınmaması gerektiği tasiye edilir.

Bu ürünlerden bazıları genellikle hassas yiyecekler olarak nitelendirilen et, süt, yumurta gibi gıdalardır. Üzerlerinde genellikle "Son Kullanma Tarihi" etiketi bulunur ancak "TETT" etiketi yer almaz. Peki hangi ürünlerde "TETT" etiketi yer alır?