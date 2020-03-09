Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamGıda ve tarım sektöründe 156.7 milyon liralık 'rekabet' cezası - haberler
ABONE OL

Gıda ve tarım sektörüne 156.7 milyon liralık 'rekabet' cezası

Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl tamamlanan soruşturmalarda, rekabet ihlallerine uygulanan idari para cezalarında ilk sırayı 156.7 milyon lirayla gıda ve tarım sektörü aldı

gıda rekabet cezası
AA

Rekabet Kurumu'nun 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre, geçen yıl aralarında gıda, ilaç-sağlık ve tıbbi malzemeler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de bulunduğu çok sayıda sektöre ilişkin dosyalar incelenerek karara bağlandı.

Kurul, bu kapsamda 2019'da rekabet ihlalleri alanında 69 dosyayı sonuçlandırdı.

Bu dosyalardan 54'ünü ön araştırma süreci sonunda karara bağlayan Kurul, 15 dosya hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulda 15'i 2018 yılından kalan olmak üzere 44 dosyanın soruşturması devam ediyor.

Soruşturma süreci sonunda alınan kararlarla 5 dosyada iddialar reddedilirken, 10 dosyada teşebbüslere idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

YÜZDE 92'Sİ 2 SEKTÖRE

2019'da tamamlanan soruşturmalarda uygulanan idari para cezalarında gıda ve tarım ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri ilk sırada yer aldı. Söz konusu iki alana verilen cezalar 2019'da rekabet ihlallerine yönelik verilen toplam para cezasının yaklaşık yüzde 92'sini oluşturdu.

Geçen yıl gıda ve tarım sektörüne 156,7 milyon lira ceza verilirken, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe ceza tutarı 61,5 milyon lirayı buldu. Bu iki sektörü, 10,5 milyon lirayla ulaştırma ve taşıt hizmetleri, 6,7 milyon lirayla elektronik ürünler, 2 milyon lirayla ilaç-sağlık ve tıbbi malzeme sektörleri takip etti.

Kurul, birleşme ve devralma konusunda, 1'i birleşme, 140'ı devralma, 66'sı ortak girişim ve 1'i özelleştirme olmak üzere toplam 208 başvuruyu karara bağladı.

Bu başvuruların 207'si ön inceleme, 1'i ise nihai inceleme sonunda neticelendirildi.

Geçen yıl "ulaştırma, taşıt ve hizmetleri", "kimyasal ürünler", "enerji", "gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık, hayvancılık" ile "bilgi ve iletişim teknolojileri", birleşme ve devralma kararlarına en çok konu olan sektörler olarak dikkati çekti.

5 YILLIK VERİLER PAYLAŞILDI

Raporda ayrıca, 2015-2019 döneminde uygulanan para cezalarının sektörlere göre dağılımı da yer aldı.

Bu dönemde en çok para cezası 253,6 milyon lirayla bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne verildi.

Söz konusu sektörü 226,4 milyon lirayla enerji, 156,7 milyon lirayla gıda, 155,8 milyon lirayla tütün ve alkollü içecekler, 71 milyon lirayla inşaat, 21,9 milyon lirayla ilaç-sağlık ve tıbbi malzeme, 21,2 milyon lirayla finans, 17,5 milyon lirayla cam ve cam ürünleri, 11,4 milyon lirayla turizm ve 11,2 milyon lirayla ulaştırma, taşıt ve hizmetleri izledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tüketiciyi korumak için denetim seferberliği - Haberler
İŞ-YAŞAMTüketiciyi korumak için denetim seferberliği
'Yönetim kurulunda kadın yoksa halka arz da yok'
İŞ-YAŞAM'Kadın yoksa halka arz da yok'
İKV: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz
İŞ-YAŞAMİKV: 8 Mart önemli bir fırsat
İşte Türkiye'nin kadın erkek eşitliği karnesi - Haberler
İŞ-YAŞAMİşte Türkiye'nin karnesi
Kira vergisini nasıl daha az öderiz? Kira vergisi hesaplama ve beyannamesi 2020
İŞ-YAŞAMKira vergisinde sihirli formül
Dizi film yapımcılarına çağrı! Kadın rolleri değiştirilsin - haberler
İŞ-YAŞAMDizi film yapımcılarına çağrı! Roller değiştirilsin
'Kadın istihdamının artması refahı artırır'
İŞ-YAŞAM'Türkiye'nin en büyük doğal kaynağı kadınlar'
Eşitlik için gidecek çok yol var
İŞ-YAŞAMDünya 5.8, Türkiye 5 puan aldı
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı koronavirüsten etkilendi
İŞ-YAŞAMİstanbul Havalimanı'nda koronavirüs etkisi
99 yıl önce 1 kişiyle başlamıştı - Haberler
İŞ-YAŞAM99 yıl önce tek başınaydı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X