Gıdada karekod zorunlu oluyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'nde, 7 Haziran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını söyledi.

Bakanlık olarak gıdanın tohumdan çatala kadar her aşamasında yer aldıklarına işaret eden Yumaklı, "Bu süreci üç başlık altında toplayabiliriz. Birinci olarak, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim. İkinci olarak, tarım ile sanayi entegrasyonunun sağlanması için kırsal kalkınma yatırımları. Üçüncüsü de gıdanın kontrol denetim mekanizması." ifadesini kullandı.

Yumaklı, gıdanın güvenilir olmasının, üretimin ilk başladığı yerden izlenerek takip edilmesine bağlı olduğunu dile getirdi.

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Gıda denetimleriyle halkın sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Yumaklı, "81 ilimizde güçlü bir denetim alt yapımız var. 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarımız hizmet veriyor. Gıdaya yönelik 15 AR-GE merkezimiz var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlimiz iş başında. Bu güçlü altyapıyla, 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yaptık. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik ve 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık, 301'i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

'SON 3 YILDA 250 BİN PESTİSİT DENETİMİ YAPTIK' Yumaklı, pestisit konusunda büyük bir dezenformasyon faaliyeti yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış, çiftçilerimizin tamamı bunu yapıyormuş gibi vatandaşımızı paniğe sevk edici konuların gündeme getirilmesini iyi niyetli görmüyoruz. Avrupa Birliği ile tam uyum halindeyiz. Bugüne kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladık. Hasat öncesinde, sırasında ve sonrasında, haller, paketleme tesisleri ve son tüketim yerlerinde denetimlerimize devam ediyoruz. Son 3 yılda 250 bin denetim yaptık. Pestisit kalıntı miktarını son 3 yılda yüzde 35 azalttık. İhracata gidip dönen ürün oranı binde 1'ler seviyesinde. Hem yurt içi uygunsuzluklarda hem yurt dışından geri dönüşlerde ürünün iç piyasaya girişine izin vermiyoruz. İmha ediyoruz veya enerji üretiminde kullanıyoruz. Bu alanda dünyada kabul edilen sınırların dışında değiliz." REKLAM Pestisit için sahada üreticiler, çiftçiler ve ihracatçı birlikleriyle çalışma içinde olduklarını belirten Yumaklı, pestisit kullanımıyla ilgili eğitim ve yayım faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirdi. Yumaklı, pestisitle mücadeleyi daha da yaygınlaştıracaklarını vurguladı.