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Haberler Gündem Gider Pusulası Nedir? Gider Pusulası Örneği ve Hesaplama İşlemi
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Gider Pusulası nedir? Gider Pusulası örneği ve hesaplama işlemi

Gider pusulası, mal ya da hizmet alımı için gerçekleştirilmekte olan bir belge olarak bilinmekte ve fatura yerine geçmektedir. Muhasebe kayıtları için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Peki, gider pusulası nedir, gider pusulası örneği, gider pusulası hesaplama, gider pusulası stopaj oranları, gider pusulası nasıl kesilir, gider pusulası düzenleme nedir? Tüm detaylar…

Gider Pusulası Nedir? Gider Pusulası Örneği ve Hesaplama İşlemi
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Gider Pusulası Nedir?

Alınan malı veya hizmeti belgelendirmekte olan, satılan malların iadelerinde de düzenlenmekte olan gider pusulası, vergi sistemi için oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınmakta olan hizmet ve mal karşılığında fatura alınamayacağından gider pusulasının hazırlanması gerekmektedir. İş içeriği, çeşidi, toptan fiyat vb. bilgilerin bulunması gerekmektedir. 2 nüsha olarak hazırlanmaktadır. İki tarafta birer nüsha kalmaktadır. İki nüsha da imzalı olmak zorundadır.

Bu pusula, Vergi Usul Kanununun 234. maddesinde tanımlanmaktadır. Tanıma göre gider pusulası birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan, kazancı basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnaflardan, serbest meslekte çalışanlara, bu kişilere yaptırılmakta olan işler ya da alınan hizmet karşılığında işi yapana da imzalatılmakta olan fatura hükmünde olan bir belge şeklinde tanımlanabilmektedir.

Fatura düzenlemesi yetkisi bulunmamakta olan şahıslardan alınan mal ve hizmet karşılığında düzenlenmektedir. Böylelikle firmalar giderlerini belgelendirmekte ve deftere kaydetmektedir. Kullanılacak olan pusula tarafların anlaştığı matbaada bastırılmakta ve noter tarafından onaylanmaktadır.

Gider Pusulası Hesaplama

Gider pusulasındaki stopaj vergi hesaplaması, anlaşmanın içeriği ve mal satana göre hesaplanmaktadır. Net veya brüt olarak hesaplanabilmektedir. Net ödeme, işi yapmakta olan kişi ile net 2000 TL üzerinden anlaşılma yapıldığında ve verginin de %20 olduğu düşünüldüğünde hesaplama şu şekilde gerçekleştirilmektedir: 2000 / (%100 - %20) = 2000 / 0,8 = 2500 TL

Brüt ödeme ise işi yapmakta olan kişi ile brüt 2000 TL üzerinden anlaşma yapıldığı ve %20 vergi olduğu düşünüldüğünde şu şekilde gerçekleştirilmektedir: 2000 . (%100 - %20) = 2000 . 0,8 = 1600 TL

Gider Pusulası Stopaj Oranları

Vergiden muaf olan esnaftan hizmet veya mal alındığında ödemelerde stopaj kesintisi yapılmaktadır. Stopaj vergi borçları ödenmekte iken gelir sahibinin eline geçmeden kesilmekte olan vergidir. Kilim, havlu, dantel gibi dokuma ürünlerinden %2 oranında stopaj alınmaktadır. Hurda mal alımı da %2 oranındadır. Diğerlerinde ise %5 oranındadır. Serbest meslekte ise bu oran %20 olarak bilinmektedir.

Gider Pusulası Nasıl Kesilir?

Gider pusulası nasıl kesilir sorunu sıkça merak edilmektedir. Bu durum şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Mükelleflerin anlaşmakta olduğu bir matbaaya bastırılmakta ve notere onaylattırılmaktadır.
  • Gider pusulasının 2 nüsha halinde düzenlenmesi gerekmektedir. Üzerinde eksiklik bulunmakta ise düzenlenmemiş olarak kabul edilmektedir.
  • Nüshalardan biri satın alana diğeri satana verilmektedir.
  • Mal ya da hizmet satın almakta olan firmanın pusulayı imzalattırması gerekmektedir.

Gider Pusulası Düzenleme

Gider pusulası düzenleme esnasında şunların yapılması gerekmektedir:

  • İşi yaptıran ve yapmakta olan ya da malı satan ve satın alanın adı soyadı ve adreslerinin olması gerekmektedir. Aynı zamanda vergi daireleri ve hesap numaraları da olması gerekmektedir.
  • İşin mahiyeti
  • Malın cinsi, sayısı, fiyatı
  • Vergi oranı ve net tutarı
  • Düzenleme tarihi
  • Seri ve sıra numarası
  • Maliye bakanlığının logosu ve il kodu

Böylelikle her şey daha doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bundan dolayı da mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalara daha dikkat edilmesi ve pusula düzenlenmeden önce detayların bilinmesi gerekmektedir. Bu sayede daha doğru bir işlem yapılabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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