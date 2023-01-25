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Engelli Yerine Park Etmenin Cezası

Engelli vatandaşların trafikte daha rahat bir şekilde park yeri bulmaları için onlara özel park alanları oluşturulmaktadır. Bundan dolayı da engelli yerine park etmekte olan diğer araçlara çeşitli cezai işlemler uygulanmaktadır.

Taşıt yollarında engelli vatandaşların araçlarına ayrılmakta olan park yerine park etmenin cezası 392 TL olarak bilinmektedir. Ceza araba sahibine iletildikten sonra 15 gün içerisinde ödenir ise cezada indirim meydana gelmektedir. Ancak cezanın geç ödenmesi durumunda cezada artış meydana gelmektedir. Bu nedenle de daha dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir.

Engellilere Ait Alanlara Park Etmenin Cezası

Öncelikle her bireyin araba kullanmakta iken daha dikkatli ve hassas davranması gerekmektedir. Aynı zamanda kurallara doğru bir şekilde uyması ve bununla birlikte diğer insanların haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Hem kendi canını hem de karşısındaki insanın canını koruması gerekmektedir. Bundan dolayı eğer kişi kurallara uymaz ise bazı cezalar verilmektedir.

Engellilere ait alanlara park etmenin cezası da bulunmaktadır. Bu nedenle aracın nereye pek edildiğine, park edilen bölgenin doğru olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Engelli Yerine Park Cezası İptali

Engellilere ayrılmış olan park bölümüne engelsiz olan kişilerin araçlarını park etmeleri yasaktır. Yasak olarak düzenlenmiş bir konu olduğundan dolayı engelli yerine park etmiş olan engelli olmayan vatandaşlara ceza kesilmektedir. Cezaların ilk 15 gün içerisinde ödenmesi kişinin daha az borç ödemesine olanak sağlanmaktadır.

Engelli Yerine Kimler Park Edebilir?

Engelli otoparkının kullanılabilmesi için araçta manüel ya da akülü bir tekerlekli sandalye, kanedyen, baston, yürüteç gibi bazı araçların olması gerekmektedir. Bu araçlardan birinin bulunmasının yanı sıra hareket kısıtı olan birinin arabada bulunması fa yeterli gelmektedir. Engelli yerine kimler park edebilir sorunun cevabı bu şekildedir. Bu bölgeye engelli olan bireylerden başka hiç kimsenin park etmemesi gerekmektedir.

Engelli Yoluna Park Cezası

Günlük hayat içerisinde engellilere ayrılmış olan kısımların yalnızca engelliler tarafından kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum engelli olan bireyin daha kısıtlı olmasına yol açmaktadır. Engelli yoluna kesinlikle park gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Bu konu üzerinde oldukça dikkatli davranılması ve her bireyin kendine dikkat etmesi gerekmektedir. Böylelikle engellerin yerinin de işgal edilmemesi gerekmektedir.

Engelli Yerine Park İhbar Hattı

Eğer bir kişi engelli yerine park edilmiş olan bir başka bir araç fark ederse ve bu kişiler engelli olmadığı halde burada bulunmaktaysa durumun ihbar edilmesi gerekmektedir. Engelli yerine park ihbar hattı ise 150 ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Böylelikle engelli yerinde bulunmakta olan kişi hakkında ceza uygulanmaktadır. Bununla birlikte kişiye ceza kesilmektedir. Cezayı ilk 15 gün içerisinde öderse indirimli bir şekilde ödeme gerçekleştirebilmektedir. Bundan dolayı sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir.