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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid, kız kardeşi Bella Hadid'in hastalığı hakkında konuştu - Magazin haberleri

        Gigi Hadid, kız kardeşinin hastalığı hakkında konuştu

        Gigi Hadid, bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele eden kendisi gibi model olan kız kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 16:11
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        Model Bella Hadid'in başı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle dertte. Bunun nedeni de yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı.

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        Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden bazı sorunlarla boğuşan Bella Hadid, gördüğü tedavi nedeniyle de bir süredir podyumlarda yer almıyor.

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        Bella Hadid'in kendisi gibi ünlü bir model olan kız kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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        "GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

        Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Gigi Hadid, kız kardeşi Bella Hadid için "Geri dönmek için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

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        "TEDAVİYİ YENİ BİTİRDİ"

        Gigi Hadid, daha sonra sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etti.

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        LYME HASTALIĞI NEDİR?

        Lyme hastalığı, ‘Spirochete’ adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir. Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır, hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır ve hastalık tüm vücuda yayılmıştır. Lyme hastalığının birinci evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir: Üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, sertleşmiş boyun. Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

        Fotoğraflar: Avalon, AP

        #Gigi Hadid
        #Bella Hadid
        #Lyme hastalığı
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