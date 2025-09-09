Habertürk
        Haberler Dünyadan Gigi Hadid Rapunzel rolü için elemelere katıldı ama olamadı

        Gigi Hadid Rapunzel olmak istedi ama olamadı

        Gigi Hadid, canlı aksiyon şeklinde çekilecek olan 'Karmakarışık' (Tangled) filminde Rapunzel rolü için şan dersleri alıp seçmelere katıldı. Ancak oyunculuğa geçmek isteyen ünlü model, amacına ulaşamadı

        Giriş: 09.09.2025 - 15:00 Güncelleme: 09.09.2025 - 15:00
        Çok istedi ama Rapunzel olamadı
        Gigi Hadid, Disney'in canlı aksiyon türünde çekilecek 'Karmakarışık' (Tangled) filminin yeniden çevriminde Rapunzel başrolü için seçmelere katıldığını açıkladı. Son yıllarda oyunculuğa geçiş yapmaya çalışan 30 yaşındaki süper model, yeni röportajında seçmelere hazırlanmak için şan dersleri bile aldığını anlattı.

        50 yaşındaki erkek arkadaşı Bradley Cooper'dan ilham aldığı söylenen yıldız, "Sahnemle gerçekten gurur duydum" ifadesini kullandı. Hadid, seçmelere büyük bir heyecanla hazırlansa da rolü alamadı.

        Vogue Dergisi'nin kapağına Kendall Jenner ile birlikte çıkan Hadid, meslektaşına verdiği röportajda, "Şarkı söylemek... Gerçek bir şarkıcıyla çalışacaklarını biliyordum ama seçme sahnemi sana daha sonra göstereceğim" dedi.

        Hadid, 'Ocean's 8'deki gibi küçük seslendirme denemeleri ve konuk oyuncu rollerinin ardından oyunculuğa daha ciddi bir geçiş yapmayı hedefliyor. Ancak Hadid çok umutlansa da Disney'in 2025 yapımı filmi 'Pamuk Prenses'in sinemalarda başarısız olmasının ardından 'Karmakarışık' (Tangled) süresiz olarak askıya alındı.

        2010 yapımı 'Karmakarışık' (Tangled), Mandy Moore ve Zachary Levi'nin seslendirmeleriyle, Rapunzel'in hikayesini komik bir dille anlatıyordu. Film, canlı aksiyon türünde geliştirilme aşamasındaydı.

        Michael Gracey'nin yönetmenliğini üstlenmesinin yanı sıra senaryosunu da Jennifer Kaytin Robinson yazmıştı. Projenin askıya alınma haberi, 'Pamuk Prenses'in canlı aksiyon yeniden çevriminin gişede başarısızlığa uğramasının ardından geldi.

