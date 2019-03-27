Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen törende, 2018 yılı için zirveye çıkanlar ödüllerini aldı. Geceye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı "Yılın Sporcusu" ödülü, milli atlet Ramil Guliyev'in oldu. Guliyev'e ödülünü Bakan Kasapoğlu verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül törenine katılan sporcuların hikayeleriyle burada olduğunu söyledi.
Ödülün, buluşacağı isimler için gurur kaynağı olacağına inandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimize, insanlarımıza ilham kaynağı olan birbirinden değerli hikayelerin buluştuğu bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan, bu anlamlı geceye şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Dünyanın en uzun soluklu, Türkiye'nin ise eski ve en saygın spor ödülleri organizasyonu olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 65 yılı geride bırakmış oluyoruz." diye konuştu.
Türk sporcusunun gelişimine büyük katkılar sunan, spor geleneğinin anlamlı şekilde ilerlemesinin temellerini atan ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan duayenleri rahmet ve minnetle yad ettiğini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yılda sporun ve sporcunun gelişimi ve sportif başarı anlamında çok büyük hamleler, devrim niteliğinde işler gerçekleştirildi. Ülkemizin sportif tesisleşmedeki geldiği nokta pek çok Avrupa ülkesi ile kıyaslandığında çok anlamlı bir düzeyde. İnşallah bundan sonraki süreçte sporun tabana yayılmasıyla ilgili geliştireceğimiz strateji ve politikalarla hem sporu tabana yayma noktasında hem de sportif başarıda çok daha güzel günlerin bizi beklediği inancıyla, temennisiyle bu anlamlı gecede yarışmaya katılan herkesi ödül alan tüm spor camiamızın değerli sevgili mensuplarını tebrik ediyorum."
"Yılın Takımı" ödülünü VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kazanırken, "Yılın Antrenörü" ödülünü Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic aldı. "Yılın futbolcusu" ödülüne de İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder layık görüldü.
"Yılın çıkış yapan sporcusu" ödülü Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın olurken, "Yılın kadın sporcusu" ödülü milli tekvandocu İrem Yaman'a verildi.
ÖDÜL ALAN İSİMLER
Yılın Paralimpik Sporcusu-Takımı Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı
Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Fuat Çapa
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Ozan Kabak (Stuttgart)
Yılın Kadın Sporcusu: İrem Yaman
HDI Sigorta Özel Ödülü: Mert Günok
Namık Sevik Özel Ödülü: Cemal Ersen
Altınyıldız Classics Özel Ödülü: Ricardo Quaresma
Yılın Gillette Gibi ESpor Takımı: 1907 Fenerbahçe Espor
Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Fatih Arda İpcioğlu
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türk Hava Yolları
Yılın Futbolcusu Ödülü: Cengiz Ünder
Yılın Antrenörü Ödülü: Zeljko Obradovic
İslam Çupi Özel Ödülü: İsmet Badem
Yılın Takımı: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı
Yılın Sporcusu: Ramil Guliyev
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