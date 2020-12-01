Ginseng bir bitkidir ve bu bitkinin köklerinin kullanılması ile ortaya çıkan popüler olarak piyasada yer alan bir ilaçtır. Kuzey Çin’in dağlık bölgelerinde bundan 5000 yıl öncesine dayanan bir geçmişi olduğu tarihçiler tarafından anlatılmaktadır.

Daha önce farklı şekillerde gıda olarak tüketilen Ginseng ilaç olarak kullanılmaya tedavi edici özelliği sayesinde kavuşmuştur. Özellikle geleneksel Çin tıp dünyasında oldukça önemli bir yer almakta ve kullanılmaktadır. 3000 yıldır bilinen ve kullanılan tedavi edici özelliği bulunur. Ginseng bitkisinin köklerinin insan vücuduna benzer özellikler taşıması nedeniyle dikkat çekmiş ve tedavi edici etkisi uygulanmaya başlanmıştır. Ginseng bitkisi en çok kökleri ile şifa vermektedir. Yaprakları pek etkili bir fayda sağlamamaktadır. Oldukça pahalı olan bu bitkinin kökleri ile şifa özelliği bulunmaktadır.

Asya kıtasının dağlık bölgelerinde ve en çok da Çin’de bulunan bir bitkidir. ‘Araliaceae ile Panax cinsine ait 11 çeşit ginseng vardır. Soğuk iklimleri seven ve buralarda yetişen Ginseng etli kökleri olan ve yavaş büyüyen bir bitki olma özelliği taşımaktadır. En değerli olan ginseng bitkisi Panax quinquefolius ginsengidir. Asya ginsengi de Panax ginsengi olarak adlandırılır. Ginseng her derde deva anlamına gelen Yunan kökenli bir kelimedir.

Ginsengin her iki türü de birbirine benzerlik taşır ve aynı koşullarda yetişir. Tıp alanında her iki cins de kullanılmaktadır.

Ginsengin Tıptaki Yeri

Tıp açısından büyük fayda sağlayan özelliklere sahip olan ginseng; artık ticari bir kazanç yolu olarak dünyanın birçok yerinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Talebin çok fazla artması nedeniyle yabani olarak yetişen ginseng bitkisi azalmaya başlamıştır. Hatta yok olmaya yüz tutacak kadar tehlikeli bir azalış yaratmaktadır. Özellikle tedavi edici özelliği ile Çin dahil birçok ülkede oldukça popülerdir. Genelde tedavi olarak kullanıldığı anlalar; erkeklerin cinsel fonksiyon bozuklukları, diyabet hastalığı, kan şekeri düşürme, kandaki kolesterolün azalması gibi etkileri bulunmaktadır. Uyarıcı bir etkisi d bulunan ginseng anti-aging özelliği de taşımaktadır. Enerji içeceklerinde ve kozmetik ürünler için de kullanım alanına sahiptir. Ayrıca çorbalara da eklenmesi ile de tüketilebilmektedir. Kurutulmuş olarak satışa sunulan ginseng; dilimler halinde de pahalı olması nedeniyle satılabilmektedir. Bunun yanında poşetlenmiş çay olarak da temin edilebilir ve tüketilebilir. Vücut direncini artırması, gözlere parlaklık kazandırması ve daha birçok hastalık için kullanılması ile etkilidir. Çin ginsengi artık Kore ve Kuzey Amerika’dan da almaktadır.

Ginsengin Faydaları Nelerdir?

Diyabet hastalıkları, ankisiyete bozuklukları, baş ağrısı, mide bulantısı, akciğer de yaşanan sorunlar, astım, artrit, bir takım tümörler, depresyon, diş eti hastalıkları, yorgunluk, ishal, hazımsızlık, Crohn hastalığı gibi bir takım hastalıklara faydalı olmaktadır.

Midede rahatlama sağlayarak yumuşatıcı bir etki yapar ve sindirim sistemi üzerinde etkili olarak sorun oluşmasına engel olarak düzgün çalışmasını sağlar.

Afrodizyak etki sağlayan ginseng kökleri cinsellikle ilgili sorunların ortadan kalkmasını sağlar, üreme hormonlarına etki eder düzenler ve hormon seviyesini yükseltmeye yardımcı olur.

Sinirlerin gevşemesini sağlar, stres ve yorgunluk gibi birçok belirtinin azalmasına faydalı olur.

Doğum sancılarının azalmasında etkili olmaktadır.

Enfeksiyonlara karşı vücudu koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine etken olur.

Hafızayı güçlendirerek öğrenmeyi kolaylaştırıcı etki sağlamaktadır.

Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar, karaciğerin ve kalbin çalışmasında faydalı etki sağlar ve sorun oluşmasına engel olur. Ayrıca kolesterol seviyesini dengeler.

Kanser riskini azaltması için düzenli kullanım sağlanması ile faydalı olacaktır.

Nefes ile ilgili birçok hastalığı önler ve nefes almayı kolaylaştırır.

Vücudu güçlendirmesi özelliği ile anti-aging etkisi yaratır.

Ginsengin Zararları Nelerdir?

Aşırı miktarda tüketilmesi nedeni ile bir takım yan etkiler oluşturan ginseng; bazı kişilerde de farklı etkiler yaratabilmektedir. Oluşan zararları arasında; sinirlilik hali, konsantrasyon bozukluğu, kusma, bulantı, çarpıntı, şişkinlik hali, uykuda bozulma, vücutta ödem tutması, deride döküntüler, göğüs bölgesinde ağırlık hissi, astım ve sindirim sisteminde bozukluklar olabilmektedir. Bazı bünyelerde kan şekerinin aşırı düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca tansiyon yüksekliği de yaratabilmektedir. Aşırı olarak kullanılması ile de göğüs ağrısı, ishal, baş ağrısı, burunda kanama, vajinal kanama, kalp çarpıntısı ve kaslarda kramp şeklinde etki yaratabilmektedir.

Bir takım zararlı etkileri sadece hayvanlar üzerinde denenmiş olması ve insanlar üzerinde çalışmaların sürdürülmesi ile netlik kazanacak bir durumda yer almaktadır.