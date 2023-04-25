Müziğiyle dünya çapında tanınan grup, 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona' ve 'Un Amor' gibi parçalarıyla biliniyor.

Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak bilinen pop ve flamenko karışımı 'Gipsy Kings' grubu, şimdiye kadar 60 milyondan fazla albüm sattı.

GRUP 1978'DE KURULDU

'Baliardo' ve 'Reyes' ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan 'Gipsy Kings', üyelerinden büyük çoğunluğunun ayrılması nedeniyle bugün resmi olarak, grupta kalan iki kurucu üye Nicolas Reyes ve Tonino Baliardo ile birlikte tanıtılıyor.

Fotoğraflar: İHA, AP