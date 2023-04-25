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Haberler Müzik 'Gipsy Kings', İstanbul ve Ankara'da konser verecek - Magazin haberleri
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'Gipsy Kings', İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Latin müziğinin sevilen gruplarından 'Gipsy Kings', İstanbul ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak

'Gipsy Kings', İstanbul ve Ankara'da konser verecek - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ünlü solist Nicolas Reyes'ın öncülüğündeki 'Gipsy Kings', 17 Haziran'da İstanbul'da, 18 Haziran'da ise Ankara'da sahne alacak.

60 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATTILAR

Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak bilinen pop ve flamenko karışımı 'Gipsy Kings' grubu, şimdiye kadar 60 milyondan fazla albüm sattı.

Müziğiyle dünya çapında tanınan grup, 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona' ve 'Un Amor' gibi parçalarıyla biliniyor.

GRUP 1978'DE KURULDU

'Baliardo' ve 'Reyes' ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan 'Gipsy Kings', üyelerinden büyük çoğunluğunun ayrılması nedeniyle bugün resmi olarak, grupta kalan iki kurucu üye Nicolas Reyes ve Tonino Baliardo ile birlikte tanıtılıyor.

Fotoğraflar: İHA, AP

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