Gipsy Kings'ten Tonino Baliardo: Türkiye bizim için çok özel

Grammy ödüllü 'Gipsy Kings' grubunun 'El Maestro' lakaplı kurucularından Tonino Baliardo, dünya turnesi kapsamında Eskişehir'e geldi ve burada çeşitli açıklamlar yaptı. 'Bamboleo', 'Volare', 'Djobi Djoba' ve 'Un Amor' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Latin müziğin efsanevi ismi, dünyanın pek çok yerinde konser verdiklerini ancak Türkiye'nin kendileri için çok özel olduğunu belirtti.

Konser vermek için Türkiye'ye sıkça geldiklerini belirten Baliardo, "Buradaki doğayı, insanları, herkesi çok seviyorum. O yüzden burada daha önce bir tecrübem var," dedi. Müzik kariyerlerinin büyüleyici olduğunu söyleyen Baliardo, başladıkları günden bu yana ilk günkü istek ve arzularını korudukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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TÜRK DİNLEYİCİSİYLE BÜYÜLEYİCİ BULUŞMALAR

Türk dinleyicisiyle buluşmalarının geçmişe dayandığını ifade eden Baliardo; "Türk seyircisini büyüleyici olarak değerlendiriyorum. Her zaman geliyoruz ve birlikte eğleniyoruz. Şarkılarımızı biliyorlar. Şarkılarımıza eşlik edip konserlerimize ilgi gösteriyorlar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkleri seviyoruz." diye konuştu.