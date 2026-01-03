Habertürk
        Giray Altınok'tan Grok asyanı: Beni niye soyuyorsunuz? - Magazin haberleri

        Giray Altınok’tan Grok asyanı: Beni niye soyuyorsunuz?

        Giray Altınok, sosyal medyanın gündemine bu kez ilginç bir yapay zekâ tartışmasıyla oturdu. Altınok, yapay zekâ uygulaması Grok üzerinden kendisine yapılan müdahalelere kendine has mizahıyla tepki gösterdi

        Giriş: 03.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:39
        "Beni niye soyuyorsunuz?"
        X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok’un, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları 'Çıplaklaştırma' veya 'Bikini giydirme" gibi manipülasyonlara açık olması, son günlerin en çok konuşulan etik meselelerinden biri haline geldi. Bu durum eğlence amaçlı kullanılsa da kişisel haklar ve dijital etik açısından ciddi eleştiriler alıyor.

        "BİR DE BANA GÖNDERİYOR"

        Yapay zekâ mağdurları kervanına katılan Giray Altınok, Grok üzerinden fotoğraflarının manipüle edilmesine sessiz kalmadı. Takipçilerinden gelen görseller karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altınok, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Oğlum beni niye soyuyorsunuz Grok'ta? Bana atıyor bir de 'Ağabey, ne diyorsun' diye. 'Çok güzel olmuşum, ne cevherler varmış bende' mi diyeyim, ne diyeyim?"

        Giray Altınok'un tepkisi, kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim alırken, yapay zekanın sınırları konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

