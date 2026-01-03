Giray Altınok’tan Grok asyanı: Beni niye soyuyorsunuz?

X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok’un, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları 'Çıplaklaştırma' veya 'Bikini giydirme" gibi manipülasyonlara açık olması, son günlerin en çok konuşulan etik meselelerinden biri haline geldi. Bu durum eğlence amaçlı kullanılsa da kişisel haklar ve dijital etik açısından ciddi eleştiriler alıyor.

"BİR DE BANA GÖNDERİYOR"

Yapay zekâ mağdurları kervanına katılan Giray Altınok, Grok üzerinden fotoğraflarının manipüle edilmesine sessiz kalmadı. Takipçilerinden gelen görseller karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altınok, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Oğlum beni niye soyuyorsunuz Grok'ta? Bana atıyor bir de 'Ağabey, ne diyorsun' diye. 'Çok güzel olmuşum, ne cevherler varmış bende' mi diyeyim, ne diyeyim?"

Giray Altınok'un tepkisi, kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim alırken, yapay zekanın sınırları konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.