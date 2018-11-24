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Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu! Aytekin Şenlikoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Hakkari'de Cüneyt Epcim'in aday gösterildiğini açıkladı. Peki Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Aytekin Şenlikoğlu hangi görevlerde yer aldı.

24.11.2018 - 17:56 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Giresun’da belediye başkan adaylığı için il başkanlığı görevini yapan Aytekin Şenlikoğlu’nun ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıkladı.14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayının açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun Belediye Başkan adayı olarak Aytekin Şenlioğlu'nun ismini açıkladı.

Aytekin Şenlikoğlu kimdir?

Giresun Abacıbükü İlkokulundan ve daha sonra 1990 yılında da Giresun İmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1990 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1995 yılında yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Avukatlık stajını tamamladı. 1997 yılında serbest avukat olarak Giresun’da çalışmaya başladı. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıfta okumaktadır. 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, daha sonra oluşan AK Parti İl yönetiminde de İl Teşkilat Başkanı olarak görev aldı.

2004 yılında İl Başkanı olarak görevlendirildi ve bu görevini 2006 yılına kadar 2 yıl sürdürdü. 2006 yılı haziran ayında Genel Başkanımızın da katıldığı kongrede görevini devretti. 2009 yılından sonra İl yönetimlerinde tekrar görev aldı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Medya Tanıtım Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2011 yılında Milletvekili aday adayı oldu. 2013 yılı Ekim ayında Giresun Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Genel Merkezin Milletvekili aday adayı olacak kişilerin teşkilatlarda İlçe Başkanı yada İl Başkanı olarak görev almamaları yönündeki ilke kararı gereğince 07.12.2014 tarihinde yapılan 5. Olağan kongrede ilçe başkanlığına aday olmadı ve görevini devretti. Bir dönem Giresun Baro yönetiminde bulundu. Bazı dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Şenlikoğlu, halen Giresun’da serbest avukat olarak çalışmaktadır.

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