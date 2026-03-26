Giresun Belediyesi'nden kameralı denetim

Giresun Belediyesi'nden kent güvenliği için kameralı denetim
Giresun Belediyesi, kent genelinde güvenliği artırmak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla kentin ana arterlerini güvenlik kameraları ile takibe aldı. Sistemle zabıtanın denetim alanına giren durumlar sürekli izleniyor
Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde güvenliği artırmak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.
Giresun'da "Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi" adı altında yürütülen çalışma kapsamında kentin ana arterlerine yerleştirilen güvenlik kameraları tam performansla çalışmaya başlarken; sistemle şehirdeki hareketlilik sürekli izleniyor.
ANKA'nın haberine göre, sistem sayesinde zabıtanın denetim alanına giren dilencilik, kaldırım işgali, çöp bırakılması, sigara izmariti, yasak caddelere araçların girişi gibi durumlar izlenerek kent güvenliği sağlanacak ve ekipler hızlı şekilde müdahale edebilecek.
Ekipler, tespit edilen kural ihlallerine ve yasa dışı uygulamalara anında müdahale ederek kamu düzeninin korunmasına katkı veriyor.
Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın hem vatandaşların huzur ve güvenliğini artıracağını, hem de şehirdeki denetim mekanizmasını daha etkin hale getireceğini belirtti. Yetkililer, ayrıca sistemin ilerleyen süreçte daha da geliştirilerek kapsamının genişletilmesinin planlandığını bildirdi.