Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen hasta 3 kişiye hayat verdi Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir hayat hediye etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X'de dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Giresun’da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye hayat verdiğini ifade eden Bakan Koca, mesajında şunları aktardı:

Giresun’da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun’da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi.

Giresun’da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak… pic.twitter.com/eYybF06S4O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2023