Giresun'da fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle bir fabrikanın depo bölümünde göçük meydana geldi. Yapılan çalışmalarla 2 işçi göçük altından çıkarılırken, sesli iletişim kurulan bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler tonlarca toprak yığını altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kentte etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi.
Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. kurtarıldı. Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Ekipler toprak altından sesini aldıkları işçi Şinasi Özdemir'in (50) çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanda ekipler, elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırmak için zamanla yarışıyor.
SESLİ İLETİŞİM KURULDU, ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Göçükte enkaz altında kalan Şinasi Özdemir ile sesli iletişim kuran kurtarma ekipleri, bölgeye gelen kepçe ve vinç yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Üzerine devrilen makinalar ve forklift ile toprak yığınları nedeniyle Özdemir'in zarar görmemesi için çalışmaların büyük bir özenle sürdürüldüğü belirtildi.