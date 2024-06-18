Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun Şebinkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun-Şebinkarahisar karayolu Asarcık köyü Eğribel Tüneli mevkisinde, Fahri Er'in (78) kullandığı otomobil ile Ahmet Ödemiş (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü Fahri Er ile araçlarda bulunan Müşerref Er (76) ve Hava Şener Yıldız (44) yaralandı.
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müşerref Er, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.