Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Giresun'daki Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı

        Giresun'daki Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde karın ardından Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi'nin bulunduğu bölge beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haziranda rengi değişiyor! Beyaz örtüyle kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da aralıklarla etkili olan kar, turizm noktalarında farklı güzellikler ortaya çıkardı.

        Kuzalan Tabiat Parkı'nda yer alan ve kireç taşları ile sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaz rengini alan Mavigöl'ün çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Akarsu kenarları ve ağaçların üzerindeki kar güzel görüntüler sundu.

        Tabiat parkının önemli değerlerinden 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülen Kuzalan Şelalesi de dikkati çekti. Şelalenin alt kısımlarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

        İlçenin Pınarlar köyünde Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri de karın ardından farklı bir güzelliğe büründü.

        REKLAM

        Ailesiyle Mavigöl'ü gezen Cevat Önal, Mavigöl'ün kışın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Ankara'dan gelen misafirlerine ilçedeki turizm noktalarını gezdirdiklerini belirten Önal, bölgenin turizm için çok değerli bir yer olduğunu vurguladı.

        Karın Mavigöl'ün etrafını daha da güzelleştirdiğini anlatan Önal, her mevsimin ayrı bir güzellik ortaya koyduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Açılışı Trump yaptı: Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı... Barış Kurulu'...
        #Mavigöl
        #Kuzalan Şelalesi
        #giresun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası