Giresunspor - Van Spor FK: 1-1
STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Enes BiroğluGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Arda Cebeci, Lütfi Kara (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Enes Biroğlu
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Arda Cebeci, Lütfi Kara (Dk. 78 Muhammet Turhan), Şahin Dik, Miraç Çakıroğlu (Dk. 37 Arda Kabaca), Emircan Korkmaz (Dk. 37 Emre Nizam) (Dk. 60 Emirhan Akçay)
VAN SPOR FK: Kurtuluş Yurt, Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Ahmet Eren (Dk. 88 Rıdvan Dönmez) , Sergen Yatağan (Dk. 74 Ali Doğan), Massis Gülük (Dk. 23 Eyüp Akcan), Hasan Bilal (Dk. 74 Devrim Taşkaya), Harun Kavaklıdere, Bekir Can Kara (Dk. 74 Batuhan Kör), Fuat Bavuk
GOLLER: Dk. 23 Şahin Dik (Giresunspor), Dk. 62 Fuat Bavuk (Van Spor FK)
SARI KARTLAR: Şahin Dik, Arda Kılıç, Mehmet Keskin, Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu (Giresunspor), Ahmet Eren, Rıdvan Dönmez (Vanspor FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Giresunspor ile Van Spor FK 1-1 berabere kaldı.
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