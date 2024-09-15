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        Giresunspor - Van Spor FK: 1-1

        STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Enes BiroğluGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Arda Cebeci, Lütfi Kara (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 21:42 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:45
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        Giresunspor - Van Spor FK: 1-1
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        STAT:Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Enes Biroğlu

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Arda Cebeci, Lütfi Kara (Dk. 78 Muhammet Turhan), Şahin Dik, Miraç Çakıroğlu (Dk. 37 Arda Kabaca), Emircan Korkmaz (Dk. 37 Emre Nizam) (Dk. 60 Emirhan Akçay)

        VAN SPOR FK: Kurtuluş Yurt, Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Ahmet Eren (Dk. 88 Rıdvan Dönmez) , Sergen Yatağan (Dk. 74 Ali Doğan), Massis Gülük (Dk. 23 Eyüp Akcan), Hasan Bilal (Dk. 74 Devrim Taşkaya), Harun Kavaklıdere, Bekir Can Kara (Dk. 74 Batuhan Kör), Fuat Bavuk

        GOLLER: Dk. 23 Şahin Dik (Giresunspor), Dk. 62 Fuat Bavuk (Van Spor FK)

        SARI KARTLAR: Şahin Dik, Arda Kılıç, Mehmet Keskin, Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu (Giresunspor), Ahmet Eren, Rıdvan Dönmez (Vanspor FK)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Giresunspor ile Van Spor FK 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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