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        Giresunspor'da teknik direktör Metin Aydın istifa etti

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Metin Aydın istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:39 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:40
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        Giresunspor'da teknik direktör Metin Aydın istifa etti
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        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Metin Aydın istifa etti.

        Giresunspor Teknik Direktörü Metin Aydın istifa ettiğini duyurdu. Ligde üst üste 10 mağlubiyet alan Giresunspor'da teknik direktör Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezon başından beri, bugüne gelinen süreçte iki kez istifamı sunduğum Giresunspor teknik direktör görevimden ayrılmış bulunuyorum. Başkan Emin Eltuğral ve beni destekleyen gerçek Giresunspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Önemli olan ÇOTANAK armadır, Giresunspor'umuza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" İfadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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