Giresunspor'da teknik direktör Metin Aydın istifa etti
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Metin Aydın istifa etti.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Metin Aydın istifa etti.
Giresunspor Teknik Direktörü Metin Aydın istifa ettiğini duyurdu. Ligde üst üste 10 mağlubiyet alan Giresunspor'da teknik direktör Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezon başından beri, bugüne gelinen süreçte iki kez istifamı sunduğum Giresunspor teknik direktör görevimden ayrılmış bulunuyorum. Başkan Emin Eltuğral ve beni destekleyen gerçek Giresunspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Önemli olan ÇOTANAK armadır, Giresunspor'umuza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" İfadelerini kullandı.
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