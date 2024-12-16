Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

İlçeye bağlı Kovanlık Beldesi Güzelyurt Mahallesi'nde Ömer Pekdemir'e ait evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, Pekdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ömer Pakdemir’in cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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