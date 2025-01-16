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        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı

        GİRESUN'un Bulancak ilçesinde çıkan kavgada N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:05
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        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
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        GİRESUN’un Bulancak ilçesinde çıkan kavgada N.D.'nin tabancayla vurduğu Hami Altuntaş (26) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkisinde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.D. belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Kurşunların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden Hami Altuntaş, İ.A. ve H.A. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Hami Altuntaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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