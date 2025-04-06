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        Kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıktı

        GİRESUN'da otomobiliyle evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Mustafa Boz'un (64), aracının dereye yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:30
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        Kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıktı
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        GİRESUN'da otomobiliyle evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Mustafa Boz'un (64), aracının dereye yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        Yağlıdere ilçesine bağlı Yazlık köyünün Sevinçağzı mevkisindeki evinden dün 16 ABM 917 plakalı otomobiliyle ayrılan Mustafa Boz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, köydeki dere yatağında Boz'a ait aracın olduğunu belirledi. Kontrolde, yamaçtan yuvarlandığı belirlenen otomobildeki Mustafa Boz'un hayatını kaybettiğini tespit edildi. Boz'un cenazesi ekiplerin çalışması sonucu yamaçtan alınıp, otopsi yapılmak üzere Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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