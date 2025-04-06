Kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıktı

Yağlıdere ilçesine bağlı Yazlık köyünün Sevinçağzı mevkisindeki evinden dün 16 ABM 917 plakalı otomobiliyle ayrılan Mustafa Boz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, köydeki dere yatağında Boz'a ait aracın olduğunu belirledi. Kontrolde, yamaçtan yuvarlandığı belirlenen otomobildeki Mustafa Boz'un hayatını kaybettiğini tespit edildi. Boz'un cenazesi ekiplerin çalışması sonucu yamaçtan alınıp, otopsi yapılmak üzere Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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