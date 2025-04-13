Giresunspor-Karaman FK: 0-1

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 31’inci hafta maçında Giresunspor sahasında Karaman FK'yı konuk etti. Konuk ekip, 40’ıncı dakikada İlke’nin penaltıdan bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

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