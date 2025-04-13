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        Giresunspor-Karaman FK: 0-1

        STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Hasan Hüseyin Tetik, Sami ŞadGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Ahmet Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:37
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        Giresunspor-Karaman FK: 0-1
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        STAT: Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Hasan Hüseyin Tetik, Sami Şad

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Ahmet Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.64 Muhammet Turhan), Barış Gün, Mehmet Keskin, Arda Cebeci (Dk.78 Fatih Yılmaz), Alperen Köşker (Dk.39 Emre Nizam), Furkan Kütük

        KARAMAN FK: Mert Can Salık - Cihat Aktaş (Dk.65 Yunus Teke), Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Bağcı, Abdulkadir Sönmez, Anıl Gözütok, Resul Türkkalesi (Dk.65 Metehan Mollaoğlu), Polat Yaldır (Dk.89 Yusuf Yardımcı), İlke Tankul (Dk.77 Seçkin Fırıncı), Sabrican Vural (Dk.77 Cem Aktaş)

        GOL: Dk. 40 İlke Tankul (P) (Karaman FK)

        SARI KARTLAR: Arda Kılıç, Barış Gün (Giresunspor) - Cihat Aktaş, Polat Yaldır (Karaman FK)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 31’inci hafta maçında Giresunspor sahasında Karaman FK'yı konuk etti. Konuk ekip, 40’ıncı dakikada İlke’nin penaltıdan bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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