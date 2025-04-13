Giresunspor-Karaman FK: 0-1
STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Hasan Hüseyin Tetik, Sami ŞadGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Ahmet Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Hasan Hüseyin Tetik, Sami Şad
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Ahmet Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.64 Muhammet Turhan), Barış Gün, Mehmet Keskin, Arda Cebeci (Dk.78 Fatih Yılmaz), Alperen Köşker (Dk.39 Emre Nizam), Furkan Kütük
KARAMAN FK: Mert Can Salık - Cihat Aktaş (Dk.65 Yunus Teke), Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Bağcı, Abdulkadir Sönmez, Anıl Gözütok, Resul Türkkalesi (Dk.65 Metehan Mollaoğlu), Polat Yaldır (Dk.89 Yusuf Yardımcı), İlke Tankul (Dk.77 Seçkin Fırıncı), Sabrican Vural (Dk.77 Cem Aktaş)
GOL: Dk. 40 İlke Tankul (P) (Karaman FK)
SARI KARTLAR: Arda Kılıç, Barış Gün (Giresunspor) - Cihat Aktaş, Polat Yaldır (Karaman FK)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 31’inci hafta maçında Giresunspor sahasında Karaman FK'yı konuk etti. Konuk ekip, 40’ıncı dakikada İlke’nin penaltıdan bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.
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