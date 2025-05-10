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        Özel güvenlik görevlisi, 2 kız kardeşi 'alacak' nedeniyle öldürmüş

        GİRESUN'da görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldüren özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:50
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        Özel güvenlik görevlisi, 2 kız kardeşi 'alacak' nedeniyle öldürmüş
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        GİRESUN'da görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldüren özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53), tutuklandı. Turan, tartışmanın 'alacak' nedeniyle çıktığını söyledi.

        Olay, dün sabah saatlerinde, Aksu Mahallesi'ndeki lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak işe alınan Abdullah Turan, bilinmeyen nedenle, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah Turan, okuldan kaçtı. Kız kardeşler, yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Şüpheli Abdullah Turan yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

        DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce eşinden boşanan Yonca Çavuş’un, 1’i engelli 2 çocuk annesi olduğu; kardeşi Rana Çavuş Gökçin’in ise resmi nikahlı eşi astsubay Yusuf Gökçin ile 1 ay sonra düzenlenecek düğünleri için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.

        Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin için Keşap ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, astsubay Yusuf Gökçin, kız kardeşlerin aileleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Serdengeçti, aile üyelerine taziye dileklerinde bulundu. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazları sonrası kardeşler, aile kabristanlığında toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Abdullah Turan, işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Turan’ın ifadesinde kız kardeşler ile kendisi arasında 'alacak' meselesi olduğu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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