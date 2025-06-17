Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı

        GİRESUN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GİRESUN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim; ilimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 17.06.2025 (Salı), 18.06.2025 (Çarşamba) tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen uyarılara riayet edelim, kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Yengesini baltayla katletti! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katletti! Yargıtay'dan önemli karar!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti

        Benzer Haberler

        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün
        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün
        Espiye'de imza günü düzenlendi
        Espiye'de imza günü düzenlendi
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk aranıy...
        GÜNCELLEME - Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk aranıy...
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu (2)
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu (2)
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu