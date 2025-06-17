Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim; ilimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 17.06.2025 (Salı), 18.06.2025 (Çarşamba) tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen uyarılara riayet edelim, kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

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