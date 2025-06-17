Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün; cansız bedenine ulaşıldı (2)

Giresun’da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak’ı cansız bedenine, babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazlarla yeri tespit edilen Toprak’ın cenazesi, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Toprak’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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