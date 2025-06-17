Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün; cansız bedenine ulaşıldı (2)

        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDIGiresun'da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ı cansız bedenine, babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün; cansız bedenine ulaşıldı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI

        Giresun’da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak’ı cansız bedenine, babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazlarla yeri tespit edilen Toprak’ın cenazesi, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Toprak’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Giresun'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        GÜNCELLEME - Giresun'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor
        Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor
        Giresun'da 'Islık Dili' çalıştayı
        Giresun'da 'Islık Dili' çalıştayı
        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün
        Denizde kaybolan Toprak için arama çalışmalarında 2'nci gün
        Espiye'de imza günü düzenlendi
        Espiye'de imza günü düzenlendi