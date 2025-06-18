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        Giresun'da kokarcaya karşı 'samuray arı'lar salındı

        GİRESUN'da fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede, laboratuvar ortamında çoğaltılan 'samuray arı'lar, bahçelere salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:52
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        Giresun'da kokarcaya karşı 'samuray arı'lar salındı
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        GİRESUN'da fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede, laboratuvar ortamında çoğaltılan ‘samuray arı'lar, bahçelere salındı. Kente, 90 bin samuray arısı salımı yapılacağı belirtildi.

        Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nde kahverengi kokarca ile mücadele için üretilen 'samuray arı'larının ilk salımı, Keşap ilçesinin Düzköy köyünde yapıldı. Tüplerdeki samuray arıları görevlilerce fındık dallarına bırakıldı. Samuray arılarının salımının il genelinde belirlenen lokasyonlara belirli aralıklarla yapılacağını aktaran Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, samuray arılarının, bal arılarına bir zararı bulunmadığını bildirdi.

        'PEYDERPEY SAMURAY ARISI SALINIMI SÜRDÜRECEĞİZ'

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de enstitüsüde kahverengi kokarca ile mücadele için 300 bin samuray arısı üretilerek, mücadeleye önemli bir destek sunulduğunu belirtti. Kent genelinde 90 bin samuray arısının salımının yapılacağını söyleyen Vali Serdengeçti, "Zirai ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile yürüttüğümüz biyolojik mücadele kapsamında ilimizde üretilen 90 bin samuray arısının (trissolcus japonicus) salımına başladık. Kahverengi kokarca zararlısının ilimizde yoğun görüldüğü ilçe, köy ve lokasyonlarda peyderpey samuray arısı salımını sürdüreceğiz. Fındık Araştırma Enstitümüzde bu sene üretilen 300 bin samuray arısıyla bölgemize de önemli bir destekte bulunuyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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