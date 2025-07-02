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        Giresun'da ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş öldü

        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde Arif Karakütük'e ait ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 23 büyükbaştan 9'u öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:40
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        Giresun'da ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş öldü
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        GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde Arif Karakütük’e ait ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 23 büyükbaştan 9’u öldü.

        Şebinkarahisar ilçesine bağlı Toplukonak köyünde Arif Karakütük’e ait ahırda, iddiaya göre elektrik kontağından önceki gün yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm ahırı kapladı. Ahırının yandığını fark eden Karakütük, hayvanlarını tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, ahırdaki 23 büyükbaştan 9’u duman etkilenerek öldü. Yangından yaralı kurtarılan hayvanlar güvenli bölgeye götürülürken, ölen hayvanlar iş makinesi kullanılarak gömüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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