Giresun'da ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş öldü

Şebinkarahisar ilçesine bağlı Toplukonak köyünde Arif Karakütük’e ait ahırda, iddiaya göre elektrik kontağından önceki gün yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm ahırı kapladı. Ahırının yandığını fark eden Karakütük, hayvanlarını tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, ahırdaki 23 büyükbaştan 9’u duman etkilenerek öldü. Yangından yaralı kurtarılan hayvanlar güvenli bölgeye götürülürken, ölen hayvanlar iş makinesi kullanılarak gömüldü.

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