Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Kentte denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı. Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2 gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtilerek, “İlimiz genelinde denizde oluşan 'yüksek dalga’ ve ‘rip akıntısı' tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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