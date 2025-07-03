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        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı

        GİRESUN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:45
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        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
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        GİRESUN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

        Kentte denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı. Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2 gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtilerek, “İlimiz genelinde denizde oluşan 'yüksek dalga’ ve ‘rip akıntısı' tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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