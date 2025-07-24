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        Yeğenini tabancayla öldürdü

        GİRESUN'un Bulancak ilçesinde Fevzi Güner (61), sokakta tartıştığı yeğeni Ertuğrul Güner'i (41) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:50
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        Yeğenini tabancayla öldürdü
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        GİRESUN’un Bulancak ilçesinde Fevzi Güner (61), sokakta tartıştığı yeğeni Ertuğrul Güner’i (41) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Ertuğrul Güner ile amcası Fevzi Güner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Güner, yeğenine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Ertuğrul Güner, ambulansla kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim olan şüpheli Fevzi Güner, gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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