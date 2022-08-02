Şebinkarahisar Belediye Başkanlığına Ömer Şentürk seçildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanlığına, Şahin Yılancı'nın vefatı nedeniyle AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Ömer Şentürk seçildi.

Şebinkarahisar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilliği görevini sürdüren Ömer Şentürk başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplandı.

Gizli oylama sonucu Şentürk, oy çokluğuyla Şebinkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 25 Temmuz Pazartesi günü hayatını kaybetmiş, cenazesi ilçede düzenlenen törenin ardından 27 Temmuz Çarşamba günü toprağa verilmişti.

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