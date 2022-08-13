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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da "28. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi

AA

Giresun'da "28. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde düzenlenen "28. Çamoluk Bal Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Vali Enver Ünlü, Göl Park alanındaki festivalde yaptığı konuşmada, yörenin organik tarım ve bal üretimde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ünlü, 60 farklı çiçek çeşidini barındıran zengin florasının bulunduğu Çamoluk'ta, 80 üreticinin tarafından yıllık ortalama 100 ton bal üretimi yapıldığını kaydetti.

Bal üreticilerine devletin desteğinin de devam ettiğini vurgulayan Ünlü, "Çamoluk'ta, DOKAP'ın destekleriyle 2020 yılında Bal Paketleme Makina Sistemi ve Tam Otomatik Dolum Tesisi kurularak üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kayıtlı arıcılarımıza arılı kovan desteği ödemeleri sürdürülmektedir." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Çamoluk" denildiğine akla balın geldiğini ifade eden Aydın, "Aklımıza siyez buğdayı geliyor. Aklımıza kuru fasulye geliyor. 'Çamoluklu' deyince aklımıza merhamet geliyor, dayanışma geliyor, vefa geliyor. Dolayısıyla biz bu toprakları bereket toprakları olarak görüyoruz. Biz bu toprakları nimet olarak görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürk, ilçenin en önemli özelliklerinden birisinin de bal olduğunu anlatarak, "Çamoluk hakikaten Türkiye'nin dört bir yanında, hatta dünyanın bir kısmında ismini duyurmuş. İnşallah gelecekte çok daha iyi yerlere gelecektir, bir marka olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festival kapsamında "En iyi bal yarışması" gerçekleştirildi.

Yarışmada, Şükrü Yenice birinciliği elde etti. Yenice'nin balı bir iş adamı tarafından 30 bin liraya satın alındı.

Etkinlik, ağalık yarışması ve yöresel sanatçıların konserlerinin ardından sona erdi.

Çamoluk Kaymakamlığı, Çamoluk Belediyesi ve Çamoluk Ziraat Odasınca organize edilen festivale, Çamoluk Kaymakamı Furkan Berber, Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz, çevre ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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