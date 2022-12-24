Milli halterci Aysu Bektaş, dünya ve Avrupa şampiyonu ablasının izinden gidiyor

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GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Halterde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden ablası milli sporcu Cansu Bektaş'ın izinden giden 15 yaşındaki Aysu Bektaş, daha büyük başarılara ulaşmayı amaçlıyor.

Aysu Bektaş'ın, Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki ablası Cansu Bektaş, 2019'da yıldızlar kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti, 2021'de Gençler Dünya Şampiyonası'ndan üç altın madalya, 2022'deki Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.

Ablasının kazandığı ilk şampiyonluklardan etkilenen Bektaş, 2020'de haltere başladı. Milli sporcu, kısa sürede başarı yakalayarak 2021'de U15 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, bu yıl ise aynı şampiyonada birincilik elde etti.





- "Birincilik kürsüsüne çıkmak çok iyi bir duyguydu, çok mutlu oldum"

Antrenmanlarda ablası ile çalışan Aysu Bektaş, AA muhabirine, haltere başladıktan üç ay sonra Kovid-19 salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Salgının etkisinin azalmasıyla geçen yıl yeniden çalışmalara başladığını anlatan Bektaş, milli takım seçmelerini kazandığını ifade etti.

Bektaş, her zaman ablası gibi şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, "Geçen yıl Avrupa'da ikinci, bu yıl da birinci oldum. Birincilik kürsüsüne çıkmak çok iyi bir duyguydu, çok mutlu oldum. Bundan sonraki hedefim Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu ve Yıldızlar Dünya Şampiyonluğu." dedi.

Ablası ile çok iyi anlaştığını dile getiren Bektaş, "İnsanlar şaşırıyor, 'Biz kardeşlerimizle çok iyi anlaşamıyoruz' diyorlar ama biz ablamla çok iyi anlaşıyoruz. Hem kardeşiz, hem arkadaşız." diye konuştu.

Bektaş, ablasının kırdığı rekorları kırmayı hedeflediğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Benim yaşım ondan daha küçük olduğu için aynı kategoride yarışamıyoruz. O nedenle aramızda rekabet yok. Ablam gençler kategorisinde madalya aldı, ben de almak istiyorum, dünya rekoru kırdı, ben de dünya rekoru kırmak istiyorum. Zaten ablamla da aynı sıkletteyiz, o yüzden ilerleyen zamanlarda da inşallah rakip olacağız."

Milli sporcu, halterde karşısına çıkan zorlukları çalışarak aştığını, hiçbir zaman da yılmadığının altını çizdi.

Sporla sosyalleşme fırsatı da yakaladığına dikkati çeken Bektaş, "Farklı ülkeler, farklı iler görüyoruz. Spor yapmasaydım bunların hiçbiri belki de olmazdı. Farklı ülkelerin kültürlerini tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Antrenmanlarında onu yönlendiriyorum, destek veriyorum"

Milli sporcu Cansu Bektaş, kendisinin şampiyonluklar kazanmasıyla kardeşinin de bu spora ilgisinin arttığını söyledi.

Her zaman kardeşinin yanında olduğunu vurgulayan Bektaş, "Aysu antrenmanlarda fazlasını yapmak istiyor, üst kilolarda çalışmak istiyor, bu da sakatlık getirir, ben de onu durdurmaya çalışıyorum. Antrenmanlarında onu yönlendiriyorum, destek veriyorum." dedi.

Bektaş, kardeşi ile Konya'da öğrenim gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes tek ama biz kardeşiz, güzel bir durum, anlaşabildiğim, güvendiğim biri var yanımda. Aramızda rekabet yok. Aynı sıkletteyiz ama benden yaş olarak küçük, rekorlarımı tabi ki kardeşimin kırmasını isterim, inşallah kırar. İnşallah benim yerimi o alır ve benden daha iyisini yapar."

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