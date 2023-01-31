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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piraziz'de eğitime DOKAP'tan destek

AA

Piraziz'de eğitime DOKAP'tan destek

GİRESUN (AA) - Piraziz'de Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Kendini Keşfet Geleceğe Işık Tut" projesinin imza töreni yapıldı.

Piraziz Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanacak projenin protokolü DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve Kaymakam Kezban Yerlikaya tarafından DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı binasında imzalandı.

15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda uygulanacak 300 bin lira maliyetli ve bir yıl sürecek proje kapsamında 1250 metrekare alan içerisine astronomi, havacılık, uzay, ahşap, müzik, resim ve e-spor atölyesi açılacak.

Projeyle öğrencilerin dijital yeterlilikleri ve beceri yeteneklerinin belirlenmesi amaçlanırken, öğrencilerin daha sonra uygulanacak yetenek sınavları ve değerlendirme kriterleri ile yeteneğine uygun alan belirlenerek en başarılı olabileceği liseye yönlendirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Piraziz Kaymakamı Kezban Yerlikaya, 2020 yılı içerisinde DOKAP destekli tarım atölyesi ve robotik kodlama atölyesinin aynı okulda faaliyete geçirildiğini anımsatarak, "DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin'e teşekkür ederim. İlçemizde tam bir uyum ve birlik gösterilerek tüm paydaşların özverili çalışmasıyla eğitim atölyelerimiz şekilleniyor. Ülkemizde ortaokul düzeyinde yapılan ilk çalışmalar olması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Projemizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

İmza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın ve 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu Müdürü Atakan Koçhan katıldı.


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