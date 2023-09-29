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        Görelespor Kulübü Başkanı gazi Engin Camadan'ın cenazesi defnedildi

        Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Görelespor'un kulüp başkanı gazi Engin Camadan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:52
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        Görelespor Kulübü Başkanı gazi Engin Camadan'ın cenazesi defnedildi
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        Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Görelespor'un kulüp başkanı gazi Engin Camadan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Mardin'de 1989'da jandarma onbaşı olarak vatani görevini yaptığı sırada gazi olan Camadan için Görele ilçesindeki Hasanağa Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

        Törene, Camadan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Görele Kaymakam Vekili Erkut Pamuk, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, askerler, Görelespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Engin Camadan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Frengi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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