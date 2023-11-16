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        Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri turizme katkı sağlıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Son yıllardaki tanıtım faaliyetleri sayesinde bilinirliği artan, görüntüsüyle adeta Pamukkale'yi andıran Giresun'un Dereli ilçesindeki Göksu travertenleri, ilçenin turist hareketliliğine katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:46
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        Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri turizme katkı sağlıyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Son yıllardaki tanıtım faaliyetleri sayesinde bilinirliği artan, görüntüsüyle adeta Pamukkale'yi andıran Giresun'un Dereli ilçesindeki Göksu travertenleri, ilçenin turist hareketliliğine katkı sağladı.

        Önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Dereli, yürütülen tanıtım çalışmaların meyvelerini almaya başladı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Mavigöl'ün, İl Özel İdaresince de Göksu travertenlerinin turizme kazandırılması, son yıllarda ziyaretçi yoğunluğunda önemli rol oynadı.

        Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan ve hazirandan itibaren turkuaz rengi alan Mavigöl, yerli ve yabancı turistlerce geziliyor.

        Mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan, Pamukkale'ye benzerliğiyle dikkati çeken Göksu travertenleri yoğun ziyaretçi alıyor.

        Geniş ladin ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet ve Kulakkaya yaylaları ile Koçkayası Tabiat Parkı da huzur veren ortamıyla doğaseverlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Turistlere, yaylalarda konaklama imkanı da sunuluyor.

        Öte yandan Karadeniz'in İç Anadolu'ya açılan kapısı durumundaki Dereli'de ulaşıma yapılan yatırımlar da turizme katkı sağladı.

        Giresun-Dereli karayolu ve Eğribel Tüneli projeleriyle ulaşım daha konforlu hale getirilerek, seyahat süresi kısaltıldı.

        - "Bölge esnafımızın da vatandaşlarımızın da yüzü güldü"

        Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, Dereli'de turizm değerlerine her geçen gün yenilerinin eklendiğini söyledi.

        Dereli'nin coğrafi olarak çok güzel bir yerde bulunduğuna işaret eden Şenlikoğlu, yeni destinasyonlar ve rotalarla ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını aktardı.

        Kümbet ve Kulakkaya yaylalarının, ilçenin en bilinen turizm değerlerinden olduğunu vurgulayan Şenlikoğlu, "Göksu travertenlerinin keşfedilmesi ve turizme kazandırılması çok ciddi ziyaretçi ağırlamamıza neden oldu. Aynı şekilde Mavigöl'de İl Özel İdaresi ve belediyelerin yaptığı çalışmalar var. Bu konuda bölge esnafımızın da vatandaşlarımızın da yüzü güldü. Artık turizmin gerçek anlamda bir yatırım ve geçim kapasitesinin olduğu vatandaşlar ve bölge tarafından idrak edildi." dedi.

        Mavigöl, Kuzalan Tabiat Parkı, Göksu travertenleri ve Kulakkaya Yaylası'nın aynı güzergahta bulunduğunu anımsatan Şenlikoğlu, ziyaretçi yoğunluğu noktasında bu destinasyonun, diğerlerine oranla bir adım daha öne geçtiğini belirtti.

        Şenlikoğlu, Dereli'yi ziyaret edenlere mutlaka konaklamaları önerisinde bulunarak, "Ziyaretçilerimizin, bölgemizin bol oksijenli temiz havasından istifade etmesi anlamında iki veya üç günlük program yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

        Turizmle ilgili tanıtım çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü anlatan Şenlikoğlu, "Son yıllarda Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılması, yolların iyileştirilmesi, konaklama tesisleri ile restoranların kalitesinin artması turizmde ivmeyi hızlandırdı." diye konuştu.

        Şenlikoğlu, Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında konaklama tesisi yatırımlarının devam ettiğini, yatak kapasitesinin 3-4 katına çıkmasıyla turizmden alınan payın daha da artacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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