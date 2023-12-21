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        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası dağıtıldı

        Giresun'da vatandaşlara, yörede "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbası ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:09 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:15
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        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası dağıtıldı
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        Giresun'da vatandaşlara, yörede "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbası ikram edildi.

        Karalahana çorbasının, dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesine alınması, kentte tepki gördü.

        Kent merkezindeki bir lokanta işletmesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlara karalahana çorbası dağıtıldı.

        Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, etkinlikte, karalahana çorbasının kötü yemekler listesinde yer almasına tepki gösterdi.

        Karalahana çorbasının besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kara, çorbanın severek tüketildiğini söyledi.

        Kara, çorbanın yörede "fakir yemeği" olarak da nitelendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Halkımızın en sıkıntılı ekonomik döneminde karalahana çorbası tas kebabı yerine de geçer, kadayıf yerine de geçer. Hamsiyle yediğiniz zaman zihniniz açılır. Ülkesi için gönüllü alaylar çıkaran Giresunlular, Topal Osman Ağa'nın torunları, bunları yiyerek İstiklal Mücadelesi'ni kazanmıştır. Karalahanayı kötü yemek olarak niteleyenlere yüksek sesle bunları ifade ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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