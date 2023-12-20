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        Espiye'de 120 kişiye evde bakım hizmeti sunuluyor

        Espiye'deyaşlı, hasta ve engelli 120 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:49
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        Espiye'de 120 kişiye evde bakım hizmeti sunuluyor
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        Espiye'deyaşlı, hasta ve engelli 120 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor.

        Kaymakam Taner Tengir, gazetecilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Yaşlı, engelli ya da maddi imkanı olmadığı için temel ihtiyaçlarını gideremeyen kimsenin kalmamasını hedeflediklerini dile getiren Tengir, ​​​​​​​"Evleri temizleniyor, boya ve badanası yapılıyor, hasta olanların ilaçları temin ediliyor, yemeğini yapmayanlara yemek yapılıyor, kişisel bakımları da gerçekleştiriliyor. Gereksinim duyulan ihtiyaçlar ekiplerimiz tarafından gideriliyor." dedi.

        Sosyal devlet olmanın gereği bu hizmetleri sürdüklerini vurgulayan Tengir, çalışmalara katılan personele teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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