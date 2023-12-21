Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de söyleşi düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde, "Aile, Toplum ve Birey, Medyanın Aile Üzerinde Etkisi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de söyleşi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde, "Aile, Toplum ve Birey, Medyanın Aile Üzerinde Etkisi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Söğüt, konuşmacı olarak katıldı.

        Söğüt'ün, "Ailenin önemi" ve "Dijital medya ne kadar gerçek?" gibi çeşitli başlıklarda sunum yaptığı söyleşiye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mensur Yiğit, Tirebolu Sosyal Hizmet Merkezi Şube Müdürü Durmuş Ali Aydın, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        31 milyon km uzaktan gelen video
        31 milyon km uzaktan gelen video
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"

        Benzer Haberler

        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası dağıtıldı
        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası dağıtıldı
        Çotanak Off-Road Kulübü'nden Vali Serdengeçti'ye ziyaret
        Çotanak Off-Road Kulübü'nden Vali Serdengeçti'ye ziyaret
        Espiye'de 120 kişiye evde bakım hizmeti sunuluyor
        Espiye'de 120 kişiye evde bakım hizmeti sunuluyor
        Güce'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Güce'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Giresunspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Giresunspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Giresunspor - Gençlerbirliği: 0-1
        Giresunspor - Gençlerbirliği: 0-1