Espiye'de söyleşi düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde, "Aile, Toplum ve Birey, Medyanın Aile Üzerinde Etkisi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Söğüt, konuşmacı olarak katıldı.

Söğüt'ün, "Ailenin önemi" ve "Dijital medya ne kadar gerçek?" gibi çeşitli başlıklarda sunum yaptığı söyleşiye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mensur Yiğit, Tirebolu Sosyal Hizmet Merkezi Şube Müdürü Durmuş Ali Aydın, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.