Güce'de Filistin yararına kermes düzenlendi

Giresun'un Güce ilçesinde, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere kermes organize edildi.

Güce Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kermeste, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ile velilerin hazırladığı yiyeceklerin yanı sıra giysiler satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, Filistin'de yaşananların kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu belirterek, "Filistinlilere bir nebze olsun yardım etmek için kermes düzenledik. Filistin'de binlerce çocuk, kadın, yaşlı şehit oldu. Amacımız bir nebze olsun onların yaralarına merhem olmak." dedi.

Kermesten elde edilen gelir, Türk Kızılay'ı aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak.