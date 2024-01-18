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        DOKAP'ta toplantı gerçekleştirildi

        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:19
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        DOKAP'ta toplantı gerçekleştirildi
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        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Piraziz ilçesindeki DOKAP binasında düzenlenen toplantıya, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Erol Ökten, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fuat Şimşek, Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Köksal Kaşıkçı ve Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz katıldı.

        Toplantıda, Giresun'daki OSB'lerle ilgili gerçekleştirilen çalışmalar görüşüldü.

        Yılmaz, ev sahipliği için DOKAP Başkanı Gültekin ve katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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