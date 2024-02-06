Espiye'de "6 Şubat depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Serginin açılışına, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

Espiye 75. Yıl Çok Programı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, Espiye Kaymakamlığı bahçesinde organize edilen sergide 50 fotoğraf yer aldı.

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