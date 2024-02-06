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        Espiye'de "6 Şubat depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:47
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        Espiye'de "6 Şubat depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergi düzenlendi.

        Espiye 75. Yıl Çok Programı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, Espiye Kaymakamlığı bahçesinde organize edilen sergide 50 fotoğraf yer aldı.

        Kaymakam Taner Tengir, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Serginin açılışına, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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