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        Ticaret borsalarında beş ayda 256 bin tonun üzerinde fındık satıldı

        Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos-aralık döneminde 256 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:05
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        Ticaret borsalarında beş ayda 256 bin tonun üzerinde fındık satıldı
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        Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos-aralık döneminde 256 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, söz konusu aylar arasında borsalarda 256 bin 936 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem 72 bin 534 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 48 bin 977 tonla Ordu, 30 bin 806 tonla da Bolu/Düzce izledi.

        Giresun Ticaret Borsası'nda ise 22 bin 103 ton fındık işlem gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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