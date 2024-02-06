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        Espiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

        Espiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:18
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        Espiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
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        Espiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.

        Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve vatandaşlar katıldı.

        Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Programda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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