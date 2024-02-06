Espiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
Espiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.
Espiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.
Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve vatandaşlar katıldı.
Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Programda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
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