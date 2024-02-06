Espiye'de kalan depremzedeler ziyaret edildi

İlçede kaldıkları evlerinde ziyaret ettiği afetzedelerle sohbet eden Tengir ve Karadere, ailelere çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua da edildi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede kalan afetzedeleri ziyaret etti.

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