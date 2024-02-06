Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da konuk edilen depremzedelerin katılımıyla program düzenlendi

        Giresun'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen afetzedelerin katılımıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da konuk edilen depremzedelerin katılımıyla program düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen afetzedelerin katılımıyla program düzenlendi.

        Doğankent ilçesindeki sosyal tesislerde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Rüşan Özden ile deprem bölgesinde görev alan AKUT, İHH, AFAD ekipleri ile gönüllüler, depremzede aileler ve çocuklarıyla buluştu.

        Vali Serdengeçti, AA muhabirine, yaklaşık 50 depremzedenin, Dereli ve Doğankent ilçelerinde Giresun'da 22 Ağustos 2020'de sel afeti sonrası inşa edilen afet konutlarında kaldığını söyledi.

        Afetzede vatandaşların başlarının tacı olduğunu belirten Serdengeçti, "Ama aynı zamanda ben görüyorum ki onlarla konuşuyorum, devletimiz bu yaralara merhem olma konusunda büyük bir gayret, büyük efor sarf ediyor. Bunu afetzedeler de ifade ediyor." dedi.

        Serdengeçti, sıkıntıların gün geçtikçe giderildiğini ifade ederek, "Devletimizin ve milletimizin desteğiyle iyileşme devam ediyor. Giresun da bu noktada elinden gelen her hususu yapmaya devam edecektir. 6 Şubat felaketini unutmayacağız, unutturmayacağız. Önemli olan gönül birlikteliğidir ve bunun Giresun'da sağlandığını görüyoruz." diye konuştu.

        Malatya'dan gelen afetzede Ahmet Bakır, acıların bitmediğini, depremi unutamadıklarını dile getirdi.

        Malatya'ya yardım getiren araçlarla Giresun'a geldiklerini anlatan Bakır, 3 ay boyunca il merkezinde kaldığını, halkın kendileriyle çok ilgilendiğini vurguladı.

        Bakır, kalacak yer konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurduğunu kaydederek, "Çünkü yer bulmam gerekiyordu, çocuklarım okula gidiyordu, onlar da bizi Doğankent'e gönderdi. Burada bize bir ev tahsis ettiler. Sağ olsunlar, bizimle ilgileniyorlar, her konuda bizimle ilgileniyorlar." dedi.

        Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Can Akengin Sanat Galerisi'nde, İl Sağlık Müdürlüğünce de Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deprem bölgesinden fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Espiye'de "6 Şubat depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Espiye'de "6 Şubat depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Espiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Espiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Bulancak'ta fırın ve pastanelere denetim yapıldı
        Bulancak'ta fırın ve pastanelere denetim yapıldı
        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresunspor Yönetim Kurulundan taahhütlerin yerine getirilmesi isteği
        Giresunspor Yönetim Kurulundan taahhütlerin yerine getirilmesi isteği
        Giresunspor, 9 maçlık mağlubiyet serisine Eyüpspor karşısında son verdi
        Giresunspor, 9 maçlık mağlubiyet serisine Eyüpspor karşısında son verdi