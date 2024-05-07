Görele Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Görele Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye binasında Başkan Hasbi Dede başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ikametgahları belediye mücavir alan içerisinde bulunan ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile emeklilere yüzde 50 su indirimi yapılması, ilçeye Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması, yetkili sendika ile sözleşme imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi, taşınmaz satışı, kadro ihdas cetveli, belediyeye ait yan ödeme cetveli, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurulması, araç satışı konusu ile Plan Ve Bütçe Komisyon raporları görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.