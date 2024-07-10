Giresun'da yılda 18 bin tonun üzerinde kültür balığı yetiştirilmesi hedefleniyor

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da deniz, baraj gölü ve akarsular üzerine kurulan çiftliklerde yılda 18 bin tonun üzerinde kültür balığı üretilmesi hedefleniyor.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Erkan Tarık Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un kültür balıkçılığı açısından büyük bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı çeşitli desteklerle bu potansiyelin firmalar tarafından değerlendirilerek yatırımlara dönüşmeye başladığını ifade eden Akdemir, halen biri denizde, ikisi Kılıçkaya Baraj Gölü'nde, 36'sı akarsularda olmak üzere 39 çiftliğin faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Akdemir, Karadeniz üzerinde planlanan 7 projeden birinin faaliyetine başladığını dile getirerek, şöyle konuştu: "İlimizde, Karadeniz açıklarında, deniz suyu yüzey sahası üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın izin verdiği diğer bakanlıklarımızın onayladığı ve ÇED süreçlerini olumlu tamamlayan 7 potansiyel alanda 7 su ürünleri yetiştiriciliği tesisi planlanmaktadır. 2024 yılını içeren dönem boyunca bir tesis Türk somonu üretimine başlamış durumda. İlgili bu tesis bin ton civarı üretim planlamakta olup, hasat periyodunu tamamlamak üzeredir. Diğer tesislerin de 2024 yılı kasım ayı ortası itibarıyla üretime başlayacağı düşünülmektedir."

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan Kılıçkaya Baraj Gölü'nün de kültür balıkçılığında öne çıktığına vurgu yapan Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimizde baraj gölü yüzey sahası üzerinde 13 adet ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği tesisi kurulumu planlanmaktadır. Bu tesislerden 2'si üretime başlamış durumdadır. Gölde porsiyonluk 110 ton civarı alabalığın hasadı yapıldı. Şu an için tahmini 600 bin adet yavru alabalık, ilgili 2 tesiste yaz aylarını geçirmek üzere muhafaza edilmektedir."

- "3 milyon civarı yavru alabalık üretimi yapılmaktadır" Akdemir, bölgede akarsular üzerine kurulu 36 alabalık çiftliğinde 170 ton civarında üretim gerçekleştirildiğini kaydetti. Tesislerin tamamının faaliyete geçmesiyle Giresun'da yılda 18 bin 670 ton kültür balığı üretimi kapasitesine ulaşılacağını belirten Akdemir, şöyle devam etti: "İlimizde yetiştirilen su ürünlerine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yetiştiriciliği yapılan tür ve miktar bazında desteklemeler yapılmaktadır. Yumurtadan sofraya kadar yetiştirilen su ürünleri Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklar tarafından denetlenmekte ve vatandaşlarımızın bu sağlıklı protein kaynağına ulaşmaları sağlanmaktadır. İlimizde planlanan tesis kurulumları tamamlanıp tam kapasiteyle üretime başladıklarında denizde 12 bin ton Türk somonu, Kılıçkaya Baraj Gölü'nde 6 bin 500 ton porsiyonluk alabalık, karada kurulu tesislerimizde ise 170 ton porsiyonluk alabalık üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

- Düzköy açıklarında yetiştirilen balıklar 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor Keşap ilçesi Düzköy açıklarında somon üretimi yapmaya başlayan tesisin şefi Musa Kığılı, 2023 yılında kurum çalışmaları tamamlanan tesiste bu sene mayıs ayında hasada başladıklarını söyledi. Tesiste yılda 2 bin ton somon yetiştiriciliği yapmayı planladıklarını ifade eden Kığılı, Giresun'daki yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Balıkların ABD, Rusya ve Japonya'nın aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Kığılı, şöyle konuştu: